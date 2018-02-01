Yandex Browser ve Protect Koruması Hakkında

Yandex Browser kullanıyorum şu sıralar. Dolayısı ile birçok konu hakkında detayları da araştırmadan edemiyorum. Yandex Browser’da bildiğiniz gibi Protect adlı bir koruma servisi mevcut. Bu servis bizlerin daha çok güvenli bir şekilde İnternet gezintisi yapmasına, dosya indirmesine v.b. olanak tanımaktadır. Dolayısı ile varsayılan olarak aktive gelen ilgili özelliği, her zaman kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Protect aktif koruma teknolojisi hk. detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Bul ve Kopyala Özelliğini Kapatmak