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Yandex Browser ve Ana Şifre Hakkında

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:47 - Tarih: 13 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser ve Ana Şifre HakkındaYandex Browser‘ın sevdiğim bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Ana şifre adlı bu özellik sayesinde, browser’ınızda kayıt edilen şifreleri ek bir koruma ile tekrar şifreleyebiliyorsunuz. Yani bu ana şifreyi bilmeden, browser şifrelerinize erişemiyorsunuz. Dolayısı ile Yandex Browser’ın tamamen ücretsiz ve kolay bir kullanım imkânı ile sunduğu ana şifre özelliğini kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunun için Şifre Yöneticisi bölümüne giriş yapmanız ve adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Yandex Browser’da Ayarları Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Yandex Browser ve Ana Şifre Hakkında

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