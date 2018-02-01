Yandex Browser ile ilgili olarak önceki içeriğimizde veri gönderimini kapatmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise Yandex Browser'da indirilen dosyaları temizlemek nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Tahmin edebileceğiniz üzere, indirdiğiniz dosyalar "İndirilenler" bölümünde geçmiş olarak saklı tutuluyor. Ancak dilerseniz İndirilenler bölümündeki Yüklenenleri gizle bağlantısına tıklayarak, indirdiğiniz tüm dosyalara ait tutulan geçmişi temizleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Yandex Browser "Do Not Track" Nedir? Nasıl Açılır?

Yandex Browser İndirilen Dosyaları Temizlemek