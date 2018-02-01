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Yandex Browser için Video Arkaplanı Karartma Eklentisi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:22 - Tarih: 30 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Yandex Browser için Video Arkaplanı Karartma EklentisiYandex Browser‘ın en güzel yanı, birçok eklentinin varsayılan olarak içerisinde bulunması. Bilirsiniz, video izlerken dikkatinizin dağılmaması için arkaplanın kararması adına uzantılar mevcut. İşte bu uzantı (Turn Off the Lights) Yandex Browser’da default olarak bulunmaktadır. Böylelikle ek bir eklenti kurmanıza da gerek kalmamaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Yandex Browser’daki Sinema Modu eklentisini aktive etmeyi öğrenebilir, yine aynı bölümden deaktif edebilmektesiniz.

AYRICA: Yandex Browser’da Flash İçeriğini Engelleme Nasıl Yapılır?

Yandex Browser için Video Arkaplanı Karartma Eklentisi

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Uzantılar sekmesine tıklayın.
  • Turn Off the Lights eklentisini Açık konuma getirin.

Yandex Browser için Video Arkaplanı Karartma Eklentisi

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