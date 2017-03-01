Sony tarafından şubat ve mart ayında duyurusu yapılan yeni akıllı telefonlar Xperia XA1 ve Xperia L1, ülkemizde satışa sunulmuş durumda. 5 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan Xperia XA1, 4K video kaydedebilen 23 megapiksellik arka kamera ve 8 megapiksel ön kamerasıile dikkat çekiyor. Ayrıca sekiz çekirdekli Helio P20 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon; beyaz, siyah, altın ve pembe renk seçenekleriyle birlikte 1.599 TL‘den satışta.

Uygun fiyat olarak lanse edilen Xperia L1 ise 5,5 inçlik HD çözünürlü ekran, 1,45 GHz’lik dört çekirdekli MediaTek işlemcisi, 2 GB RAM ve microSD kartlarla artırılabilir 16 GB dahili hafıza ile geliyor.

2.620 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığı Xperia L1, arka tarafında F/2,2 diyaframlı 13 megapiksel, ön tarafında da 5 megapiksel kameraya sahip. Beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle gelen akıllı telefonun satış fiyatı ise 1.199 TL olarak belirlenmiş.