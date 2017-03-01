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Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiye’de Satışa Sunuldu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:26 - Tarih: 04 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiyede Satışa SunulduSony tarafından şubat ve mart ayında duyurusu yapılan yeni akıllı telefonlar Xperia XA1 ve Xperia L1, ülkemizde satışa sunulmuş durumda. 5 inçlik ekranda 720p çözünürlük sunan Xperia XA1, 4K video kaydedebilen 23 megapiksellik arka kamera ve 8 megapiksel ön kamerasıile dikkat çekiyor. Ayrıca sekiz çekirdekli Helio P20 işlemcisinden ve 3 GB RAM belleğinden gücünü alan akıllı telefon; beyaz, siyah, altın ve pembe renk seçenekleriyle birlikte 1.599 TL‘den satışta.

Xperia XA1 ve Xperia L1 Türkiyede Satışa Sunuldu

Uygun fiyat olarak lanse edilen Xperia L1 ise 5,5 inçlik HD çözünürlü ekran, 1,45 GHz’lik dört çekirdekli MediaTek işlemcisi, 2 GB RAM ve microSD kartlarla artırılabilir 16 GB dahili hafıza ile geliyor.

2.620 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığı Xperia L1, arka tarafında F/2,2 diyaframlı 13 megapiksel, ön tarafında da 5 megapiksel kameraya sahip. Beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleriyle gelen akıllı telefonun satış fiyatı ise 1.199 TL olarak belirlenmiş.

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