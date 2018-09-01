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Xiaomi’nin Türkiye’deki İlk Mağazası için Tarih Belirlendi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:51 - Tarih: 11 Eylül 2018 - Yorum: 0
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XiaomiÜlkemizde de birçok kullanıcısı olan ve sevilen Xiaomi markasının ülkemizde açacağı ilk mağazanın hazırlıkları bir süredir konuşuluyordu. EVOFONE temsilciliğinde Türkiye’de mağaza açacak olan Xiaomi, ülkemizdeki ilk mağazasını Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi‘nde konumlandıracak. İkinci mağaza konusunda da şimdiden çalışmalar yapılıyor. İkinci Mi Store’un ise Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alacağı düşünülüyor. İlk mağazanın açılış tarihi de belli oldu. Yapılan açıklamalara göre büyük açılış, 16 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek.

Xiaomi'nin Türkiye'deki İlk Mağazası için Tarih Belirlendi

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