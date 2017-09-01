Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Mi Mix 2‘yi resmi olarak duyurdu. Çerçevesiz ekranıyla gelen akıllı telefon, 5,99 inçlik 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Kavisli seramik gövdeye sahip olan Mi Mix 2, gücünü Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ve 6 GB veya 8 GB RAM bellek seçeneklerinden alıyor. 151,8 x 75,5 x 7,7 mm boyutlara ve 185 gram ağırlığa sahip olan telefon, 64 – 128 – 256 GB depolama seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Xiaomi Mi Mix 2, Resmen Tanıtıldı!

Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkan akıllı telefonun bataryası da hızlı şarj destekli ve 3.400 mAh kapasiteli olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanı sıra telefonda kulaklık girişinin yer almadığını da belirtelim.

12 MP arka ve 5 MP çözünürlüklü ön kameranın ve Bluetooth 5 bağlantı desteğinin bulunduğu Xiaomi Mi Mix 2′nin 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan modeli 3.299 yuandan (yaklaşık 500 dolardan), 128 GB’lık versiyonu 3.599 yuandan (yaklaşık 550 dolardan), 256 GB’lık versiyonu 3.999 yuandan (yaklaşık 610 dolardan) ve 8 GB RAM – 128 GB’lık özel versiyonu ise 4.699 yuandan (yaklaşık 720 dolardan) kullanıcılar için satışa sunulacak.