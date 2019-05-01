Özellik bakımından yüksek olup aynı zamanda da bütçe dostu olan, yani fiyat/performans markası Xiaomi’nin merakla beklenen akıllı telefonları hakkında yeni bilgiler geldi. Redmi K20'de Snapdragon 700 serisi bir işlemci kullanılıyorken, Redmi K20 Pro modelinde ise Snapdragon 855 işlemcisi yer alacak. Merakla beklenen amiral gemisi üç farklı versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Redmi K20 Pro'nun Satış Fiyatı Sızdırıldı

6 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve en üst versiyon olarak da 8 GB RAM + 128 GB depolama ile gelecek olan Xiaomi Redmi K20 Pro, bütçe dostu fiyatlarıyla oldukça ses getireceğe benziyor.

28 Mayıs'ta satışa çıkması beklenen akıllı telefonunun farklı versiyonlarının fiyatlarının ise sırasıyla yaklaşık olarak 376 dolar - 405 dolar ve 434 dolar olacağı sızdırıldı. Teknik özellik ve fiyatlarına baktığımızda oldukça uygun göründüğünü söyleyebiliriz.