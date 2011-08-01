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Xiaomi Mi Note 10 "Resmi Türkiye Garantili" Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:33 - Tarih: 11 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Xiaomi Mi Note 10Xiaomi Mi Note 10 model akıllı telefonun, ithalatçı garantili olarak, 128 GB versiyonu 4.999 TL‘den satışa çıkmıştı. Şimdi de resmi Xiaomi Türkiye garantili fiyatı nihayet açıklandı. Üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan akıllı telefon, şimdi alanlar için 30 Aralık tarihinden sonra dağıtıma başlanacak. Resmi Türkiye garantili 128 GB versiyonlu Xiaomi Mi Note 10, tam 5.999 TL ile karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Türkiye Garantili Fiyatı

Xiaomi Mi Note 10 Özellikleri

Xiaomi Mi Note 10 modelinin özelliklerine bakacak olursak; gücünü Snapdragon 730G işlemcisi ve 6 GB RAM belleğinden alan akıllı telefon, 6.47 inç boyutunda ekrana ve 5260 mAh bataryaya sahip.

Kamera performansında da arka tarafında 108 MP ana + 12 MP 2x telefoto + 5 MP 10x telefoto + 20 MP ultra geniş açı + 2 MP makro lensten oluşan 5'li dizilim bulunuyor. Ön tarafında da 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

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