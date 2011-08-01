Xiaomi Mi Mix 3 Dayanıklılık Testi (Video)

JerryRigEverything YouTube kanalı, akıllı telefonlar için dayanıklılık testlerini yapmaya devam ediyor. En son olarak da Xiaomi Mi Mix 3, dayanıklılık-sağlamlık testi ile karşımızda. Kızaklı tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon, ilk olarak çizilme testine giriyor ve ekran, kamera, hoparlör, yan paneller ve parmak izi okuyucu üzerinde çizilmeler deneniyor. Çizilmeye dayanıklı cam ile kaplı olan telefon çizilmelere karşı benzer telefonlarla aynı performansı sergiliyor.

Xiaomi Mi Mix 3 Sağlamlık Testi

Cam kısımlarına nazaran plastik kısımlarında normal olarak çizilmeler yaşayan akıllı telefon, sıcaklık testinden sonra bükülme testini de başarıyla geçiyor.

Kızaklı tasarımına rağmen biraz esneme yaşasa bile bükülme testinde bir sorun yaşanmıyor. Xiaomi Mi Mix 3'ün ne kadar dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız, hazırlanan dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Xiaomi Mi Mix 3 Dayanıklılık Testi Videosu