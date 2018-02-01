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Xiaomi Mi Mix 2S’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:05 - Tarih: 11 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Xiaomi Mi Mix 2SXiaomi‘in MWC 2018 etkinliği kapsamında tanıtması beklenilen yeni akıllı telefonu Mi MIX 2S‘in eskizlerinin ortaya çıkması ile bazı özellikleri sızdırıldı. Gelen sızıntılara göre Snapdragon 845 işlemcisi ve 8 GB RAM belleğinden güç alması beklenen akıllı telefon, 256 GB depolama alanı ile 12 MP çift arka kamera ile gelebilir. Ayrıca telefon, çentikli ve çerçevesiz bir ekranın yanı sıra ön tarafın alt kısmında da parmak izi sensörüne sahip olabilir. Diğer özelliklerinin henüz ortaya çıkmadığı Xiaomi Mi Mix 2S’in tüm teknik özellikleri için MWC 2018 etkinliğini bekleyeceğiz.

Xiaomi Mi Mix 2S Teknik Özellikleri

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