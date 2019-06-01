Xiaomi Mi Band 4 Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Mi Band 4’ü tanıttı ve ürünün Türkiye fiyatı belli oldu. Avrupa'dan sonra ülkemizde de duyurusu gerçekleştirilen akıllı bileklik, ülkemize standart sürüm olarak gelecek. NFC’li üst versiyon ise Çin’de satışa sunulacak. 0.95 inçlik renkli AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi Band 4, 135 mAh kapasiteli bataryası ile gelecek. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteği bulunan bilekliğin 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu da hatırlatalım. Temmuz ayından itibaren ülkemizde satılacak olan Xiaomi Mi Band 4, Türkiye fiyatı olarak 299 TL ile karşımızda olacak.