Xiaomi Mi 9 Ne Kadar Dayanıklı? (Video)

Uygun fiyatına karşılık yüksek özellikleri ile dikkatleri çeken Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9 için dayanıklılık testi videosu paylaşıldı. Youtube’da akıllı telefonlara yaptıkları test videoları ile tanınan JerryRigEverything kanalının yeni konuğu olan Xiaomi Mi 9, öncelikle çizilme testiyle buluşuyor. Ön paneli üzerinde 6-7. seviyelerde çizilmeye başlamasıyla rakipleriyle aynı dayanıklılığı gösteriyor.

Xiaomi Mi 9 Ne Kadar Dayanıklı?

Alüminyum kasanın çizilmesinin ardından kamerası üzerinde çizilme testini yaşayan akıllı telefon, ardından sıcaklık ve bükülme aşamalarına maruz kalıyor.

Xiaomi Mi 9′un ne kadar dayanıklı olduğunu görmek istiyorsanız, aşağıdaki test videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Xiaomi Mi 9 Dayanıklılık Testi