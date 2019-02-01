Xiaomi Mi 9 Fiyatı Belli Oldu

Samsung‘un yeni akıllısı Galaxy S10‘un resmi tanıtımına az bir zaman kala, Xiaomi de merakla beklenen Mi 9 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Ancak sızıntılar sayesinde birtakım özelliklerini öğrenmiş olurken, şimdi de fiyatı ortaya çıktı. Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alacak olan akıllı telefonun arka kamerasının da 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacağını biliyoruz. Fiyat konusunda da ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Mi 9 başlangıç fiyatı Çin’de 519 dolar olacak. Ayrıca arkası şeffaf versiyonun fiyatı ise yaklaşık 885 dolar olacağı belirtiliyor. Fiyatın bu şekilde görülmesiyle birlikte birçok kişi tarafından oldukça yüksek başlangıç fiyatına sahip olduğu da belirtilenler arasında.

Xiaomi Mi 9 fiyatı hakkında siz neler düşünüyorsunuz?



