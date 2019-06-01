Xiaomi, gençlere hitap edecek şeklinde açıkladığı CC serisinin ilk modeli CC9 için çıkış tarihini verdi. Teknik özellikleri merak konusu olan akıllı telefonun arka tarafında üçlü kamera diziliminin ve ana kameranın 48 MP olması bekleniyor. Akıllı telefonun çıkış tarihi ise 2 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Bu tarihte Pekin’de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak olan akıllı telefonun ardından ikinci model CC9e de tanıtılacak.
Xiaomi CC9 Çıkış Tarihi Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:40 - Tarih: 24 Haziran 2019 - Yorum: 0
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