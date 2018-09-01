XenForo Kendisini Geliştirmeye Devam Ediyor

2010 senesinde geleceğin en iyi forum yazılımı başlığı ile kaleme aldığım XenForo, aradan geçen seneler içerisinde kendisini çok geliştirdi. Zaman zaman ziyaret ettiğim ve incelemelerde bulunduğum forum yazılımı, 2018′de kesinlikle çok iyi bir konumda bulunuyor. Eğer bir forum açmayı düşünüyor iseniz, kesinlikle XenForo tavsiye edebilirim. Ücreti biraz pahalı gelebilir ancak sunduğu fonksiyonel özellikler göz önünde bulundurulduğunda, kesinlikle “buna değer,” dedirtiyor insana.