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Xbox One X Resmi Olarak Duyuruldu (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:37 - Tarih: 14 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Xbox One X Resmi Olarak Duyuruldu (Video)PS4 karşısında biraz geride kalan Xbox One’dan sonra Microsoft, E3 2017 fuarında yeni oyun konsolu Xbox One X‘i duyurdu. Minimalist tasarımı ile dikkat çeken konsol, bugüne kadar yapılmış en küçük ve en güçlü Xbox One olarak tanıtıldı. Teknik özelliklerine bakacak olursak; Xbox One’dan %30 daha iyi performans gösterecek olan işlemcisi ve 4.6 kat daha hızlı grafik işlemcisine ve 12 GB belleğe sahip olan yeni konsol, 4K deneyimini oyunseverlere sunduracak.

Xbox One X Resmi Olarak Duyuruldu (Video)

Ayrıca Xbox One oyunları ile kullanılabilecek olan konsol için özel olarak 22 oyun da piyasaya sürülecek. 10 Kasım’da satışa sunulacak olan Xbox One X’in tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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