En son olarak geçtiğimiz yıl duyurulan yeni konsolu Xbox One S‘i satışa sunan Microsoft, konsolu için oyun kumandasına iki yeni renk seçeneği ekledi. Oyunseverlerin beğenisine sunulan oyun kumandaları çift tonda olup, kırmızı ve yeşil renklerde karşımıza çıkıyor. İlk olarak Amerika’da satışa sunulan kırmızı renkli oyun kumandası yaklaşık 65 dolardan piyasaya çıkmış durumda. Yeşil renkli oyun kumandası ise 24 Ocak’ta Microsoft Store ve Walmart’ta aynı şekilde yaklaşık 65 dolardan satışa sunulacak. Yeni oyun kumandasının tüm dünyaya sevkiyatı ise 31 Ocak tarihinde başlayacak.