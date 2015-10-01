Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.720 yazıda 7.278 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Xbox One Oyun Kumandasına Yeni Renk Seçenekleri Eklendi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 05:51 - Tarih: 14 Ocak 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Xbox One Oyun Kumandasına Yeni Renk Seçenekleri EklendiEn son olarak geçtiğimiz yıl duyurulan yeni konsolu Xbox One S‘i satışa sunan Microsoft, konsolu için oyun kumandasına iki yeni renk seçeneği ekledi. Oyunseverlerin beğenisine sunulan oyun kumandaları çift tonda olup, kırmızı ve yeşil renklerde karşımıza çıkıyor. İlk olarak Amerika’da satışa sunulan kırmızı renkli oyun kumandası yaklaşık 65 dolardan piyasaya çıkmış durumda. Yeşil renkli oyun kumandası ise 24 Ocak’ta Microsoft Store ve Walmart’ta aynı şekilde yaklaşık 65 dolardan satışa sunulacak. Yeni oyun kumandasının tüm dünyaya sevkiyatı ise 31 Ocak tarihinde başlayacak.

Xbox One Oyun Kumandasına Yeni Renk Seçenekleri Eklendi

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri