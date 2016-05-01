Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.093 yazıda 7.664 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Xbox Live Gold Üyeleri için Temmuz Ayının Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:47 - Tarih: 27 Haziran 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Xbox Live Gold Üyeleri için Temmuz Ayının Ücretsiz Oyunları AçıklandıMicrosoft, Xbox Live Gold üyeleri için Temmuz ayına özel sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı. Yapılan açıklama ile Xbox 360 kullanıcıları için Kane & Lynch 2: Dog Days (1 – 15 Temmuz) ve LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (16 – 31 Temmuz) ücretsiz olacakken, Xbox One kullanıcıları için ise Grow Up (1 – 31 Temmuz) ve Runbow (16 Temmuz – 15 Ağustos) oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca ücretsiz sunulacak olan Xbox 360 oyunlarının Xbox One üzerinde de ulaşılabilir olacağını belirtelim. Oyunların tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Xbox Live Gold Üyeleri için Temmuz Ayının Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri