Microsoft, Xbox Live Gold üyeleri için Temmuz ayına özel sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı. Yapılan açıklama ile Xbox 360 kullanıcıları için Kane & Lynch 2: Dog Days (1 – 15 Temmuz) ve LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (16 – 31 Temmuz) ücretsiz olacakken, Xbox One kullanıcıları için ise Grow Up (1 – 31 Temmuz) ve Runbow (16 Temmuz – 15 Ağustos) oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca ücretsiz sunulacak olan Xbox 360 oyunlarının Xbox One üzerinde de ulaşılabilir olacağını belirtelim. Oyunların tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.