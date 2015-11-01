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WRC 7 için Yeni Bir Tanıtım Videosu Daha Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:35 - Tarih: 13 Temmuz 2017 - Yorum: 0
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WRC 7 için Yeni Bir Tanıtım Videosu Daha GeldiBigben ve Kylotonn ortaklığı ile geliştirilen ve gerçekçi ralli oyunu denilince akla ilk gelen yapımlardan biri olan WRC serisinin 7. oyunu WRC 7 için yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Tanıtım videosunda da Citroen’in C3 World Rally aracı ile Rally Guanajuato Mexico El Chocolate isimli ralli parkuru gösteriliyor. Atmosferi ve oynanış dinamikleri açısından oldukça başarılı görülen oyunun bir erteleme olmazsa önümüzdeki sonbahar aylarında satışa sunulması beklendiğini de belirtelim. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

WRC 7 için Yeni Bir Tanıtım Videosu Daha Geldi

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