Bigben ve Kylotonn ortaklığı ile geliştirilen ve gerçekçi ralli oyunu denilince akla ilk gelen yapımlardan biri olan WRC serisinin 7. oyunu WRC 7 için yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Tanıtım videosunda da Citroen’in C3 World Rally aracı ile Rally Guanajuato Mexico El Chocolate isimli ralli parkuru gösteriliyor. Atmosferi ve oynanış dinamikleri açısından oldukça başarılı görülen oyunun bir erteleme olmazsa önümüzdeki sonbahar aylarında satışa sunulması beklendiğini de belirtelim. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.