Bigben ve Kylotonn ortaklığı ile geliştirilen ve gerçekçi ralli oyunu olarak nitelendirilen, WRC 7 FIA World Rally Championship için çıkış videosu paylaşıldı. Ralli oyunu sevenlerin merakla beklediği oyun, PlayStation Store’da 179 TL, Xbox Live Store’da 145 TL ve Steam platformunda ise 99 TL ile satışa sunulmuş durumda. Hyundai, Toyota, Citroën ve Ford gibi markaların arabaları arasından seçim yaparak, ralli heyecanını yaşayacağınız oyunun sistem gereksinimlerini ve çıkış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
WRC 7 FIA World Rally Championship Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i3 4. nesil 3.0GHz / AMD A8 ya da daha iyisi
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GT 730 / AMD HD 5600 ya da daha iyisi
- HDD: 19 GB boş alan
- DirectX: 11
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3 6. nesil 3.0GHz / AMD FX serisi 3.0 GHz ya da daha iyisi
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD R9 290 ya da daha iyisi
- HDD: 19 GB boş alan
- DirectX: 11
Yorum bulunmamaktadır.