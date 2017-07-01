Bigben ve Kylotonn ortaklığı ile geliştirilen ve gerçekçi ralli oyunu olarak nitelendirilen, WRC 7 FIA World Rally Championship için çıkış videosu paylaşıldı. Ralli oyunu sevenlerin merakla beklediği oyun, PlayStation Store’da 179 TL, Xbox Live Store’da 145 TL ve Steam platformunda ise 99 TL ile satışa sunulmuş durumda. Hyundai, Toyota, Citroën ve Ford gibi markaların arabaları arasından seçim yaparak, ralli heyecanını yaşayacağınız oyunun sistem gereksinimlerini ve çıkış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

WRC 7 FIA World Rally Championship Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel i3 4. nesil 3.0GHz / AMD A8 ya da daha iyisi

Intel i3 4. nesil 3.0GHz / AMD A8 ya da daha iyisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Nvidia GT 730 / AMD HD 5600 ya da daha iyisi

Nvidia GT 730 / AMD HD 5600 ya da daha iyisi HDD: 19 GB boş alan

19 GB boş alan DirectX: 11

Önerilen Sistem Gereksinimleri