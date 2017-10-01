WordPress ile ilgili temel içeriklerimizi aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Geçtiğimiz içeriklerde kategori ekleme, site başlığı ve slogan ekleme gibi konulardan bahsetmiştik. Şimdi ise WordPress’te yönetici e-postası değiştirme adımlarına göz atacağız. Böylelikle belirlediğiniz e-posta adresine, yeni üye kayıtları v.b. gibi temel bildirimler gelecektir. Bu yüzden aktif bir e-posta adresinizi belirlemenizde fayda bulunmaktadır. Dilerseniz şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Yapalım

WordPress’te Yönetici E-Postasını Değiştirmek

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) E-posta adresi kutucuğunu doldurabilirsiniz.

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.