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WordPress’te Yönetici E-Postası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:52 - Tarih: 25 Ekim 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Yönetici E Postası Değiştirme Nasıl Yapılır?WordPress ile ilgili temel içeriklerimizi aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Geçtiğimiz içeriklerde kategori ekleme, site başlığı ve slogan ekleme gibi konulardan bahsetmiştik. Şimdi ise WordPress’te yönetici e-postası değiştirme adımlarına göz atacağız. Böylelikle belirlediğiniz e-posta adresine, yeni üye kayıtları v.b. gibi temel bildirimler gelecektir. Bu yüzden aktif bir e-posta adresinizi belirlemenizde fayda bulunmaktadır. Dilerseniz şimdi ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Yapalım

WordPress’te Yönetici E-Postasını Değiştirmek

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) E-posta adresi kutucuğunu doldurabilirsiniz.

WordPresste Yönetici E Postası Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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