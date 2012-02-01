WordPress'te yazar özelliği bulunduğunu birçok kişi bilir. Oldu da, mevcut yazarlarınızı silmek istediniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Unutmadan, söyleyelim. Bir yazarı silerken, karşınıza yazıları tutmak isteyip istemediğiniz sorulur. Yani ilgili yazarı silerken, bunun kalıcı bir işlem olduğunu unutmayın ve mevcut içerikleri korumayı düşünün. Karar sizin. WordPress'te yazar silmek kolay bir işlemdir.

AYRICA: WordPress'te "Eksiz" Resimleri Silmeyi Unutmayalım

Kullanıcılar sekmesine tıklayın ve silmek istediğiniz yazarın üzerine gelin ve Sil bağlantısına tıklayın. İlerleyerek kalıcı olarak yazar silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemin kalıcı bir işlem olduğunu hatırlatalım.

WordPress'te Yazar Silme Nasıl Yapılır?