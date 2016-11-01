Tek kişinin büyük bir blog sitesini yönetmesi yorucu olabilir. Bu yüzden ekip arkadaşları gerekebiliyor, özellikle gelişmiş blog sitelerinde. Dolayısı ile WordPress de bizlere yazar ekleme yönünde izin vermektedir. Bir yönetici olarak, blogunuza yazar ekleyebiliyorsunuz. Bu ise oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda blogunuza yeni bir yazar ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu yazarın yetkilerini de belirleyerek, blogunuz için bir ekip arkadaşı hâline getirebilirsiniz. Tamamen sizin kararınız.

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WordPress’te Yazar Ekleme İşlemi

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Kullanıcılar > Yeni Ekle sekmesine tıklayın.

3) Gerekli yazar bilgi kutucuklarını doldurmaya başlayın.

4) Konum bilgisini ise “Yazar” olarak seçerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.