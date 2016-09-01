WordPress'te Veritabanı Sorgularını Azaltmak (Etkili Yöntem)

WordPress'te tahmin edebileceğiniz üzere, site adresi ve site yolu gibi parametreler, veritabanından çekilmektedir. Bu durum, ister istemez performansı etkiler ve hız konusunda yavaşlığı beraberinde getirebilir. Bu yüzden bu bilgileri, sorunsuz bir şekilde, wp-config.php dosyasına da tanımlayabiliriz. Merak etmeyin, veritabanı bazında herhangi bir değişiklik / problem çıkmayacaktır. Sadece ilgili bilgileri girerken, dikkatli olmanız yeterlidir. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de sitenizdeki sorguları azaltıp, hız açısından mevcut verimliliği maksimize edebilirsiniz.

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WordPress'te Veritabanı Sorgularını Azaltalım

Öncelikle wp-config.php dosyanızı açın ve aşağıdaki kodları kendinize göre düzenleyerek, en üste ekleyin. Ardından FTP'ye tekrar bu wp-config.php dosyasını atın ve düzenlemenizi onaylayın.

define('WP_HOME', 'http://www.site-adresiniz.uzanti');

define('WP_SITEURL', 'http://www.site-adresiniz.uzanti');



Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanları, kendi web sitenize göre düzenleyin. İlgili bilgilerin, yönetici panelinde bulunan Ayarlar sayfasındaki bilgiler ile aynı olmasına dikkat ediniz.

2) İlgili kodlarda yer alan kırmızı alanları değiştirirken, "http://" ibaresini kaldırmayın. Ayrıca sitenizin uzantısını yazdıktan sonra sonuna, kesinlikle "/" şeklinde yatık çizgi eklemeyin.

3) Bu düzenleme sonrasında, Ayarlar sayfasındaki URL düzenleme bölümleri geçersiz olacağı için, manuel düzenlenemeyecek ve kapalı gri rengine bürünecektir. Endişe etmenize gerek yok, her şey yolunda.

Sonuç: Bu şekilde, WordPress'in bu bilgileri veritabanınızdan çekmesi yerine, direkt wp-config.php'den almasını sağlayabilir ve çok fazla olmasa da site hızınıza katkıda bulabilirsiniz. Son karar tarafınıza ait olacaktır. Esen kalın...