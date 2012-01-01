WordPress'te öne çıkan iki adet özellik bulunmaktadır. İlki, "auto-save" dediğimiz yazdığınız yazının belirli aralıklarla kayıt edilmesini sağlayan özellik. Diğeri ise, "post-revisions" dediğimiz yazınızda yaptığınız tüm düzenlemeleri, sürekli olarak kayıt eden özellik. Bakıldığında bu özellikler faydalı olabilir ancak maalesef ki bir zamandan sonra, sitenizde çok fazla content bulunuyor ise, ister istemez veritabanı stabilitesini bozabilecektir.

AYRICA: WordPress Yönetim Paneli JS/CSS Sıkıştırmasını Kapatalım

Bu yüzden bizim tavsiyemiz, normalde 60 saniyede bir çalışan auto-save özelliğini 5 dakika olarak belirlemek ve post-revisions özelliğini ise tamamen kapatmak olacaktır. Bunun için aşağıdaki kodları, değiştirmeden wp-config.php adlı dosyanız içerisine ekleyebilirsiniz.

WordPress'te Veritabanı Performansını Artıralım

Bu şekilde veritabanınızın mevcut performansı daha iyi olacak ve olası yavaşlık gibi sorunlar son bulacaktır. Ancak auto-save özelliğini komple devre dışı bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü, 5 dakika aralıklarla yazdığınız yazının taslak olarak kayıt edilmesi, olası İnternet kesintilerinde içeriğinizi kaybetmenizi engelleyecek, önemli ve güzel bir özelliktir.