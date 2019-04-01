WordPress'te "uploads" Klasörünü Korumayı Unutmayın

WordPress'te bildiğiniz gibi sitenize yüklediğiniz görseller, varsayılan adı ile "uploads" klasörüne yüklenmektedir. Ancak eski PHP sürümlerinde bu klasörün yazma izinleri 777 olması gerektiği için, bu durum olası bir güvenlik sorununu meydana getirebilir. Bu yüzden bu klasörün yazma izinlerininin 755 olduğundan emin olun. Ayrıca resim dosyalarınızın ise CHMOD değerlerinin 644 olduğundan emin olun. Eğer ki eski PHP sürümü kullanıyorsanız, kontrollü bir şekilde sunucunuzun PHP sürümünü güncel tutmaya da özen göstermelisiniz.

Sonuç: WordPress'teki "uploads" klasörünü zaman zaman kontrol ederek, her şeyin yolunda olup olmadığını check etmenizde fayda bulunuyor. Bu gibi aksiyonlar, sitenizin hacklenme olasılığını en aza indirgeyecektir.