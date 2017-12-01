WordPress‘te bildiğiniz üzere upload limiti belli bir seviyededir. Bu upload limitini geçmek için ise, birtakım parametrelere ihtiyacımız var. Ayrıca zaman zaman RAM kullanımı yeterli gelmediği olabiliyor. Bunun için de bir koda ihtiyacımız vardır. Tüm bu ihtiyaçlara kesin çözüm için, aşağıdaki kodları değiştirmeden ana dizinde bulunan .htaccess dosyanız içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Elbette ilgili değerler artırılabilir ancak bu tercihe bağlıdır. Aşağıdaki şekilde ilgili kodları kullanabilirsiniz.

AYRICA: WordPress’te Gzip Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

WordPress’te Upload Limitini Artırma Nasıl Yapılır?

php_value memory_limit 128M

php_value post_max_size 16M

php_value upload_max_filesize 16M

php_value max_execution_time 600

Not: Eğer ki .htaccess ile ilgili kodlar çalışmaz ise, kontrol panelinizdeki PHP ayarlarından ilgili değerleri güncelleyebilirsiniz. Bunun için bir uzmandan da yardım almayı tercih edebilirsiniz.