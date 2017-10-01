WordPress’te Tüm Güncelleme Uyarılarını Kapatalım

WordPress altyapısına sahip olan bir web sitesinde, düzenli aralıklarla altyapı güncellemeleri, tema ve eklenti güncellemeleri de dahil olmak üzere, kontrol edilir ve bu yönde bildirimler karşımıza çıkar. Eğer ki WordPress’teki tüm güncellemeleri, bildirimleri v.b. ortadan kaldırmak istiyorsanız bunun için de eklenti kurmanıza gerek yok.

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Aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz durumunda, tüm güncelleme bildirimleri etkisiz hâle gelecektir. Elbette güvenliğiniz için, güncellemeleri almanız daha yararlı olabilir. Ancak son karar size ait olacak olup, biz yine de sorunsuz çalışan kodları paylaşacağız.

Not: Bu kodlar ile, Güncellemeler sekmesinde de olası bir hata çıkmayacaktır. Tüm güncelleme bildirimleri, uyarıları v.b. sorunsuz bir şekilde temizlenmiş olacaktır. Dilediğiniz zaman kodu tekrar kaldırarak, güncellemeleri denetleyebilmektesiniz.

function remove_core_updates () {

global $wp_version;

return(object) array(

'last_checked'=> time(),

'version_checked'=> $wp_version,

'updates' => array()

);

}

add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates');

add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');

add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');



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