WordPress'te Tırnak İşareti Biçimlendirmeyi Kapatalım

WordPress'te yazı başlıklarında, yazılarda, yorumlarda v.b. birçok yerde wptexturize dediğimiz bir olay aktive olmaktadır. Kısacası, tırnak işaretleri, üç nokta v.b. gibi birçok işareti WordPress otomatik olarak yeniden biçimlendiriyor.

Bu da, örneğin bir kod dizisi paylaştığınızda, kodların çalışmamasını ve hataların çıkmasını sağlayabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmek adına, WordPress'teki wptexturize adlı özelliği tamamen devre dışı bırakmak yeterli olmaktadır. Aşağıdaki kodları ise, temanızın functions.php adlı dosyası içerisine, örneğin en alt kısıma eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili özellik yeni ve eski tüm içerikleriniz için devre dışı kalacaktır.