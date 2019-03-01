Eğer paylaşımlı hosting kullanıyorsanız veya web sitenizin yavaş açıldığını hissediyorsanız, aksiyon almanın zamanı gelmiş demektir. Gzip sıkıştırma da bildiğiniz gibi genellikle .htaccess dosyası ile yapılmaktadır. Eğer bunlarla uğraşmayıp, sadece tek satır kod ile gzip özelliğini aktive etmek istiyorsanız, WordPress Codex üzerinde bir yöntem paylaşılmış durumdadır.

AYRICA: WordPress'te "uploads" Klasörünü Korumayı Unutmayın

Bu bağlamda yapılması gereken tek şey, ana dizinde yer alan ve WordPress'e ait olan index.php dosyası içerisine aşağıdaki kodu eklemektir. Bu şekilde sunucuzda ilgili modül de yüklü ise, gzip aktive olacaktır.

WordPress'te Tek Satır Kod ile Gzip Aktif Edelim

ob_start('ob_gzhandler');



Not: Örnek kullanım ve diğer detaylar için lütfen buraya tıklayınız.