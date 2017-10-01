WordPress‘in en iyi yanlarından bir tanesi de bizlere birçok alanda özelleştirme imkânı sunması olsa gerek. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise temel olarak bazı adımlardan bahsetmiş idik. Kategori oluşturmak, yönetici e-postası değiştirmek gibi bağlantılar ile bu adımlara ulaşabilirsiniz. Şimdi ise WordPress’te tarih biçimi değiştirme ile ilgili yönergelere göz atıyor olacağız. Böylelikle sitenizdeki tarih biçimini mevcut seçenekler arasından hemen değiştirebilirsiniz.

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WordPress’te Tarih Biçimini Değiştirelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) Tarih Biçimi başlığındaki kutucuklardan birini seçin.

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.