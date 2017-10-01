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WordPress’te Tarih Biçimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:39 - Tarih: 26 Ekim 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Tarih Biçimi Değiştirme Nasıl Yapılır?WordPress‘in en iyi yanlarından bir tanesi de bizlere birçok alanda özelleştirme imkânı sunması olsa gerek. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise temel olarak bazı adımlardan bahsetmiş idik. Kategori oluşturmak, yönetici e-postası değiştirmek gibi bağlantılar ile bu adımlara ulaşabilirsiniz. Şimdi ise WordPress’te tarih biçimi değiştirme ile ilgili yönergelere göz atıyor olacağız. Böylelikle sitenizdeki tarih biçimini mevcut seçenekler arasından hemen değiştirebilirsiniz.

AYRICA: WordPress’te YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

WordPress’te Tarih Biçimini Değiştirelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) Tarih Biçimi başlığındaki kutucuklardan birini seçin.

WordPresste Tarih Biçimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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