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WordPress'te Son Yorumlar Listesini Artıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:29 - Tarih: 27 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress'te Son Yorumlar Listesini ArtıralımWordPress'te yönetici panelindeki widget'lar arasında, bildiğiniz gibi "Son Yorumlar" listesi bulunmaktadır. Böylelikle, sitenize yapılan son yorumları bu widget vasıtası ile inceleyebilirsiniz. Ancak bu yorum listesi 5 adet ile varsayılan olarak sınırlandırılmıştır. Arzu ederseniz bunu artırabilirsiniz. Nasıl mı?

İlgili widget üzerine gelin ve sağ üstteki Yapılandır bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada ise, görüntülemek istediğiniz yorum sayısını girin. Gönder butonuna bastığınız zaman ilgili özellik yapılandırılmış olacaktır.

İlgili görselleri aşağıya da ekliyorum.

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WordPress'te Son Yorumlar Listesini Artıralım

1) Öncelikle Yapılandır bağlantısına tıklıyoruz.

WordPress'te Son Yorumlar Listesini Artıralım

2) İlgili kutucuğa yorum listesi için bir sayı giriyoruz.

WordPress'te Son Yorumlar Listesini Artıralım

Hepsi bu kadar... Faydalı olmasını dilerim.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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