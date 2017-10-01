SEO için web sitemizdeki bazı noktalara dikkat etmemiz daha çok gerekli. Örneğin, site içi SEO kapsamında site başlığı ve slogan alanlarımızı doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. WordPress de buna izin veren bir içerik yönetim sistemi. Yani hemen Ayarlar sayfasından bu gibi alanları değiştirebiliyor, revize edebiliyorsunuz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, site başlığı ve slogan alanlarını doldurabilirsiniz. İlgili bölümleri, siteniz ile uyumlu olacak şekilde güncelleyebilmektesiniz.

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WordPress’te Site Başlığı ve Slogan Alanlarını Değiştirelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) Site başlığı ve Slogan kutucuklarını doldurun.

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.