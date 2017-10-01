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WordPress’te Site Başlığı ve Slogan Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 24 Ekim 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Site Başlığı ve Slogan Değiştirme Nasıl Yapılır?SEO için web sitemizdeki bazı noktalara dikkat etmemiz daha çok gerekli. Örneğin, site içi SEO kapsamında site başlığı ve slogan alanlarımızı doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. WordPress de buna izin veren bir içerik yönetim sistemi. Yani hemen Ayarlar sayfasından bu gibi alanları değiştirebiliyor, revize edebiliyorsunuz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, site başlığı ve slogan alanlarını doldurabilirsiniz. İlgili bölümleri, siteniz ile uyumlu olacak şekilde güncelleyebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress’te Kategori Ekleme (Oluşturma) Nasıl Yapılır?

WordPress’te Site Başlığı ve Slogan Alanlarını Değiştirelim

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.

3) Site başlığı ve Slogan kutucuklarını doldurun.

WordPresste Site Başlığı ve Slogan Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

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