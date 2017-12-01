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WordPress’te SEO’ya Uygun Başlık Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:56 - Tarih: 06 Aralık 2017 - Yorum: 0
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WordPress'te SEO'ya Uygun Başlık Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)WordPress kesinlikle SEO açısından oldukça faydalı ve uyumlu bir sistem. Ancak bizlerin de biraz da olsa PHP ile birtakım aksiyonlar alması gerekmektedir. Örneğin, WordPress SEO uyumlu başlık nasıl yapılır? Bunun için sizlerle kendi düzenlediğim, en iyisi olduğuna inandığım “title” bilgisini paylaşıyor olacağım ve yabancı kaynaklarda da benzerlerini görebilirsiniz, çünkü kesinlikle sorunsuz çalışıyor ilgili kod. Temanızın header.php dosyasındaki title bölümünü aşağıdaki gibi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Herhangi bir düzenleme yapılmasına ise gerek bulunmamaktadır.

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WordPress’te SEO’ya Uygun Başlık Nasıl Yapılır? (Eklentisiz)

<title><?php if (function_exists('is_tag') && is_tag()) { echo ''.$tag.' » '; } elseif (is_archive()) { wp_title(''); echo ' » '; } elseif (is_search()) { echo ''.wp_specialchars($s).' » '; } elseif (!(is_404()) && (is_single()) || (is_page())) { wp_title(''); echo ' » '; } elseif (is_404()) { echo 'Sayfa bulunamadı » '; } if (is_home()) { bloginfo('name'); echo ' » '; bloginfo('description'); } else { bloginfo('name'); } ?></title>

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