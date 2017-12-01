Başlık biraz iddialı olabilir ancak problem değil. Ben WordPress‘te eklenti kullanılmadan da SEO ayarları yapılabileceğine inanıyorum. Böylelikle yoğun kaynak kullanımından da kurtulmuş olacaksınız. WordPress‘te temel anlamda SEO yapabilmek için aşağıdaki yazılarımı incelemenizi tavsiye ediyorum, böylelikle eklenti kullanmadan da belli başlı parametreleri yerine getirebileceksiniz. Elbette eklenti kullanmak gerekebilir ancak blog sayfası için aşağıdaki yazılarım yeterli olacaktır.

WordPress’te SEO Eklentisi Kullanmanıza Gerek Yok

Not: Elbette büyük plâtformlar için SEO eklentileri gerekli olabilir. Ancak size ait, kişisel bir blog sayfanız mevcut ise, manuel olarak aksiyon alarak da SEO yapabileceğinizi unutmamalısınız.