WordPress güvenliği için, sürüm bilgilerini tamamen gizlemek için sizlerle güzel bir kod paylaşmıştım, önceki yazımda. İlgili kodu kullanmak istemeyenler olabilir. Ancak açıklamamıza izin veriniz, WordPress'te sadece head bölümünde sürüm bilgisi yer almaz. Yani, yazı ve yorumlara ait RSS (Feed) sayfalarında da sürüm bilgileri mevcut olup, hackerlar buralardan da sürüm bilgilerini öğrenebilirler.

Buna gerek yok, öyle değil mi? İşte bu yüzden aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyasına ekleyerek, RSS sayfalarındaki tüm sürüm bilgilerini, tamamen ve kalıcı olarak kaldırabilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te "Güvenlik" için Silinmesi Gereken Dosyalar

WordPress'te RSS Sayfalarındaki Sürüm Bilgilerini Kaldıralım