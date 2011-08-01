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WordPress'te RSS Sayfalarındaki Sürüm Bilgilerini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:38 - Tarih: 23 Ekim 2019 - Yorum: 0

WordPress'te RSS Sayfalarındaki Sürüm Bilgilerini KaldıralımWordPress güvenliği için, sürüm bilgilerini tamamen gizlemek için sizlerle güzel bir kod paylaşmıştım, önceki yazımda. İlgili kodu kullanmak istemeyenler olabilir. Ancak açıklamamıza izin veriniz, WordPress'te sadece head bölümünde sürüm bilgisi yer almaz. Yani, yazı ve yorumlara ait RSS (Feed) sayfalarında da sürüm bilgileri mevcut olup, hackerlar buralardan da sürüm bilgilerini öğrenebilirler.

Buna gerek yok, öyle değil mi? İşte bu yüzden aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyasına ekleyerek, RSS sayfalarındaki tüm sürüm bilgilerini, tamamen ve kalıcı olarak kaldırabilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te "Güvenlik" için Silinmesi Gereken Dosyalar

WordPress'te RSS Sayfalarındaki Sürüm Bilgilerini Kaldıralım

function at_remove_wp_ver_meta_rss(){return '';}add_filter('the_generator','at_remove_wp_ver_meta_rss');

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