WordPress için güvenlik önlemleri konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyorum. Bu süreçte de çok tecrübe edindim ve tüm olasılıkları düşünür oldum. Hemen örnek vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi WordPress'te yüklediğiniz resimleri, silmek istediğiniz zaman sadece onay vermenizi ister sistem ve onay vermeniz durumunda ilgili medya hemen silinir. Bu ne anlama geliyor?

Bu durum, WordPress'te medya ögeleri için bir çöp kutusu olmadığı anlamına geliyor. Yani hesabınız kötü amacı olan insanların eline geçer ise, bu kişiler sitenizdeki tüm görselleri hızlı bir şekilde silmeyi düşünebilirler. Dikkat... Ben bunu çok düşündüm ve bulduğum bir kodu, kendi ihtiyaçlarımıza göre düzenleyerek kullanmaya başladım. Sizlerle de paylaşıyorum.

Aşağıdaki kod, sitenizdeki tüm kullanıcılara (admin de dahil) resimleri silme konusunda yetki sınırlaması sağlamaktadır. Böylelikle, yanlışlıkla da olsa sitenizdeki hiçbir resmi, yönetici panelinden silemeyeceksiniz. Bence önemli bir güvenlik önlemi bu. Siz de aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine ekleyerek, bu güvenlik önlemini almayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: WordPress'te HTTP Header'dan "xmlrpc.php" Kaldırmak

WordPress'te Resimlerin Silinmesini Engelleyelim

add_action('delete_attachment', 'DontDeleteMedia', 11, 1);

function DontDeleteMedia($postID)

{

exit('Resimleri silmemeye özen gösterelim.');

}



Sonuç: Sitenizdeki herhangi bir resmi, yönetici panelinden silmeye çalışın. Karşınıza yukarıdaki gibi bir uyarı mesajı çıkacaktır. Dolayısı ile en üst yetki sahibi olsanız bile, sitenizdeki herhangi bir medya ögesini yönetici paneli vasıtası ile silemeyeceksiniz. Bu durum, yanlışlıkla bile olsa resimleri silmenizi engelleyeceği için, iyi bir önlem olarak kullanılabilir. Esen kalın...