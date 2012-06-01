Gerek site içi linkleme, gerek lazım olan durumlar için, görsellerinize link ekleyebilirsiniz. Böylelikle dilediğiniz resime tıklandığında, belirlediğiniz URL’ye yönlendirme yapılmış olacaktır. Bu işlemi WordPress‘te yapmak oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları uygulamanız durumunda, resime link ekleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını temenni ederek, hemen ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: WordPress’te Bir Yazıyı Yorumlara Kapatalım

WordPress’te Görsellere URL Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir görsel yükleyin.

Görselin üzerine tıklayarak seçili hâle getirin.

Bağlantı Ekle/Düzenle butonuna tıklayarak URL’yi girin.