WordPress Dersleri ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Teknobeyin.com‘da da yer alan “Önerilen Bağlantılar” bölümünü siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmak istiyorum. Böylelikle web sitenizdeki önemli bağlantıları listeleyebileceğiniz bir bölüme sahip olmuş olacaksınız. Dilediğiniz gibi düzenleyebilir, kullanabilirsiniz. Ben en sorunsuz bir biçimdeki hâlini paylaşıyor olacağım. Şimdiden faydalı olmasını temenni ederek, ilgili kodları paylaşıyor olacağım.

AYRICA: WordPress’te YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Nasıl Yapılır?

<div style="border-left:1px solid #9999CC;border-bottom:2px solid #9999CC;border-right:1px solid #9999CC;border-top:1px solid #9999CC;background:#fff url(http://www.teknobeyin.com/wp-content/themes/astra/images/oneri.png) top right no-repeat;padding:20px;margin-bottom:10px;font-size:11px;line-height:25px;font-family: verdana, sans serif">

<div style="color:#339966;text-decoration:underline;margin-bottom:15px;font-size:12px;font-family: arial, sans serif"><b>ÖNERİLEN BAĞLANTILAR</b></div>

<b>1.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 1</a><br>

<b>2.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 2</a><br>

<b>3.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 3</a><br>

<b>4.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 4</a><br>

<b>5.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 5</a>

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Not: Yukarıdaki kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.

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