Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.971 yazıda 7.572 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:40 - Tarih: 04 Mayıs 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

WordPresste Önerilen Bağlantılar Bölümü Yapalım

WordPress Dersleri ile ilgili içeriklerimize devam ediyoruz. Teknobeyin.com‘da da yer alan “Önerilen Bağlantılar” bölümünü siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmak istiyorum. Böylelikle web sitenizdeki önemli bağlantıları listeleyebileceğiniz bir bölüme sahip olmuş olacaksınız. Dilediğiniz gibi düzenleyebilir, kullanabilirsiniz. Ben en sorunsuz bir biçimdeki hâlini paylaşıyor olacağım. Şimdiden faydalı olmasını temenni ederek, ilgili kodları paylaşıyor olacağım.

AYRICA: WordPress’te YouTube Videosu Nasıl Eklenir?

WordPress’te “Önerilen Bağlantılar” Bölümü Nasıl Yapılır?

<div style="border-left:1px solid #9999CC;border-bottom:2px solid #9999CC;border-right:1px solid #9999CC;border-top:1px solid #9999CC;background:#fff url(http://www.teknobeyin.com/wp-content/themes/astra/images/oneri.png) top right no-repeat;padding:20px;margin-bottom:10px;font-size:11px;line-height:25px;font-family: verdana, sans serif">
<div style="color:#339966;text-decoration:underline;margin-bottom:15px;font-size:12px;font-family: arial, sans serif"><b>ÖNERİLEN BAĞLANTILAR</b></div>
<b>1.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 1</a><br>
<b>2.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 2</a><br>
<b>3.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 3</a><br>
<b>4.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 4</a><br>
<b>5.</b> <a href="baglanti" title="baglanti-basligi">Önerilen Bağlantı 5</a>
</div>

Not: Yukarıdaki kırmızı alanları kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.

Örnek Görünüm

WordPresste Önerilen Bağlantılar Bölümü Yapalım

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri