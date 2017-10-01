WordPress‘in en iyi yanlarından bir tanesi de, etiket sistemi olduğu gibi, kategori sisteminin de var olmasıdır. Böylelikle içeriklerinizi kolaylıkla kategorize edebilirsiniz. Maalesef kategori sistemi şu an Blogger’da bulunmuyor. Konumuza dönecek olursak, WordPress’te kategori ekleme konusu çok basittir. Ancak yeni kullanıcılar bunu bilmeyebilir. Bu yüzden bizler de bunu anlatıyor olacağız bilmeyen dostlarımız için. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda sizler de yeni kategori oluşturabilirsiniz.

WordPress Kategori Oluşturma (Resimli Anlatım)

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Yazılar > Kategoriler sekmesine tıklayın.

3) Yeni Kategori Ekle bölümü ile kategori oluşturabilirsiniz.

Not: Açıklama bölümünü doldurmanıza gerek bulunmamaktadır.