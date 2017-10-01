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WordPress’te Kategori Ekleme (Oluşturma) Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:42 - Tarih: 23 Ekim 2017 - Yorum: 0
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WordPresste Kategori Ekleme (Oluşturma) Nasıl Yapılır?WordPress‘in en iyi yanlarından bir tanesi de, etiket sistemi olduğu gibi, kategori sisteminin de var olmasıdır. Böylelikle içeriklerinizi kolaylıkla kategorize edebilirsiniz. Maalesef kategori sistemi şu an Blogger’da bulunmuyor. Konumuza dönecek olursak, WordPress’te kategori ekleme konusu çok basittir. Ancak yeni kullanıcılar bunu bilmeyebilir. Bu yüzden bizler de bunu anlatıyor olacağız bilmeyen dostlarımız için. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda sizler de yeni kategori oluşturabilirsiniz.

WordPress Kategori Oluşturma (Resimli Anlatım)

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Yazılar > Kategoriler sekmesine tıklayın.

WordPresste Kategori Ekleme (Oluşturma) Nasıl Yapılır?

3) Yeni Kategori Ekle bölümü ile kategori oluşturabilirsiniz.

WordPresste Kategori Ekleme (Oluşturma) Nasıl Yapılır?

Not: Açıklama bölümünü doldurmanıza gerek bulunmamaktadır.

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