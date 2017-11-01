WordPress’te İletişim Formu Ekleme Nasıl Yapılır?

WordPress ile gelen varsayılan bir iletişim formu bulunmuyor. Bunu birçok kişi bilir. Bu yüzden Contact Form 7 adlı eklentiyi kullanabilirsiniz. Milyonlarca kez indirilen eklenti ile, web sitenize iletişim formu ekleyebilirsiniz. Ancak eklentideki Ajax kullanımları, paylaşımlı hostingler için kaynak kullanımını artırabilir. Bunu da göz önüne almanızda fayda var. Eğer server’ınız sağlam ise, elbette kullanmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile eklenti dosyalarını indirebilirsiniz.

Eklenti: Contact Form 7