Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.412 yazıda 7.865 yorum bulunmaktadır.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress’te İletişim Formu Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:44 - Tarih: 22 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

WordPress'te İletişim Formu Ekleme Nasıl Yapılır?WordPress ile gelen varsayılan bir iletişim formu bulunmuyor. Bunu birçok kişi bilir. Bu yüzden Contact Form 7 adlı eklentiyi kullanabilirsiniz. Milyonlarca kez indirilen eklenti ile, web sitenize iletişim formu ekleyebilirsiniz. Ancak eklentideki Ajax kullanımları, paylaşımlı hostingler için kaynak kullanımını artırabilir. Bunu da göz önüne almanızda fayda var. Eğer server’ınız sağlam ise, elbette kullanmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile eklenti dosyalarını indirebilirsiniz.

Eklenti: Contact Form 7

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık