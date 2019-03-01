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WordPress'te "hr" (Düz Çizgi) Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:19 - Tarih: 21 Ağustos 2019 - Yorum: 0

WordPress'te "hr" (Düz Çizgi) Biçimlendirme Nasıl Yapılır?WordPress'te de, birçok blog yazılımında olduğu gibi HTML etiketleri desteklenmektedir. Bu bağlamda, içeriklerinize dilerseniz "hr" kodu (uzun düz çizgi) ekleyebilirsiniz. Bunu içeriklerinize direkt <hr /> şeklinde ekleyebiliyorsunuz. Ancak dilerseniz CSS ile de biçimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki kodları, temanızın style.css dosyası içerisine eklemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress "wp-admin" Şifreleme Nasıl Yapılır?

WordPress'te "hr" (Düz Çizgi) Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

hr {border: 1px solid #eee;margin-top:20px;margin-bottom:20px}

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