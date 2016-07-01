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WordPress'te Head Bölümündeki JS Dosyalarını Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:29 - Tarih: 26 Mart 2019 - Yorum: 0

WordPress'te Head Bölümündeki JS Dosyalarını KaldıralımWordPress'teki wp_head fonksiyonu, temamızdaki header.php alanında bulunmaktadır. İçerisinde ise önceki, sonraki yazı gibi ve ayrıca WordPress sürümü v.b. gibi bilgiler, etiketler içermektedir. Eğer temanızı sıfırdan kodluyorsanız, sorgu çekmek yerine, bunları manuel yazmayı düşünebilirsiniz. Hız için bu iyi bir fikirdir.

Bu yüzden WordPress'in bu etiketlerini ve header alanına eklediği varsayılan JavaScript kodlarına ihtiyacınız yok demektir. WordPress'te header bölümündeki bu JavaScript dosyaları dahil, otomatik oluşturulan etiketleri aşağıdaki kodu kaldırarak temizleyebilirsiniz. İlgili kodu, temanızın header.php adlı dosyası içerisinde bulabilmektesiniz. Bulun ve kaldırın. Hepsi bu.

AYRICA: WordPress'te HTTP Header'dan "xmlrpc.php" Kaldırmak

WordPress'te Head Bölümündeki JS Dosyalarını Kaldıralım

<?php wp_head();?>

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