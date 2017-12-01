Geçtiğimiz senelerde Gzip sıkıştırma ile ilgili bir içerik kaleme almış idim. Baktığımızda ise WordPress tarafından paylaşılan resmi sayfasından, Gzip sıkıştırma kodları da mevcut. Aslında hepsi birbirine benziyor ancak dilerseniz WordPress altyapısına sahip olan web siteniz için bu kodları kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, ana dizinde bulunan .htaccess dosyanız içerisine aşağıdaki sıkıştırma kodlarını ekleyerek sitenizi hızlandırabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: WordPress SPAM Yorumlardan Kurtulun (Eklentisiz)

WordPress’te Gzip Sıkıştırma Nasıl Yapılır?

<IfModule mod_deflate.c>

# Insert filters

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-fastphp

AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml

# Drop problematic browsers

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

# Make sure proxies don't deliver the wrong content

Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

</IfModule>



Kaynak: WordPress Codex