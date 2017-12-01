Geçtiğimiz senelerde Gzip sıkıştırma ile ilgili bir içerik kaleme almış idim. Baktığımızda ise WordPress tarafından paylaşılan resmi sayfasından, Gzip sıkıştırma kodları da mevcut. Aslında hepsi birbirine benziyor ancak dilerseniz WordPress altyapısına sahip olan web siteniz için bu kodları kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, ana dizinde bulunan .htaccess dosyanız içerisine aşağıdaki sıkıştırma kodlarını ekleyerek sitenizi hızlandırabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ediyoruz.
AYRICA: WordPress SPAM Yorumlardan Kurtulun (Eklentisiz)
WordPress’te Gzip Sıkıştırma Nasıl Yapılır?
<IfModule mod_deflate.c>
# Insert filters
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-fastphp
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
# Drop problematic browsers
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
Kaynak: WordPress Codex
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