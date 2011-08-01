Bir WordPress kurulumundan sonra yapılması gerekenler var. Bence bunların en başında, güvenlik için silinmesi gereken dosyaları unutmadan kaldırmaktır. Yani bazı dosyalarda sürüm bilgileri olabiliyor, bazıları ise kurulum ardından işlevini yitiriyor. İşte, hackerların olası çabalarını boşa çıkarabilmek ve gereksiz olduğu için FTP'de barındırmamak adına WordPress'te yer alan aşağıdaki dosyaları, herhangi bir çekinceniz olmadan silebilirsiniz. Böylelikle siteniz daha da güvenli olacaktır. Çünkü hackerların WordPress sürüm bilgilerini öğrenebileceği pek çok yol var. Bu yüzden, elimizden geldiğince bu yolları kapamak için, bu yönde aksiyon almak önem arz etmektedir.

AYRICA: WordPress Sürüm Bilgilerini "Tamamen" Gizleme Yöntemi

WordPress'te "Güvenlik" için Silinmesi Gereken Dosyalar

/readme.html

/license.txt

/wp-config-sample.php

/wp-admin/install.php

/wp-admin/upgrade.php

NOT: Yukarıdaki dosyalar, kullandığınız WordPress yazılımının işlevini etkilemez. Yani sildikten sonra, sitenizde herhangi bir problem meydana gelmeyecektir. Yalnızca daha da güvenli bir site oluşturabilmek adına, birçok önemli kaynak tarafından da önerilmektedir. Son kararı sizlere bırakıyoruz ancak bu dosyaları kaldırdıktan sonra sitenizin işlevsel özelliklerinde bir problem meydana gelmeyeceğinin de tekrar altını çizmek isteriz.