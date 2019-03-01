WordPress’te Görsellerde Yer Alan “p” Etiketini Kaldıralım

WordPress‘te bildiğiniz üzere her görselin başına ve sonuna “p” (paragraf) etiketi ekleniyor ve bu durum da, görsellerde olası fazla boşlukların oluşmasına neden olabilmektedir. Tasarım yaparken bu sorunu çözmek için çok uğraştım ve eklentisiz bir şekilde, sadece fonksiyon kodları ile çözülebileceğini öğrendim.

Aşağıdaki kodları, değiştirmeden temanızın “functions.php” dosyasının en altına eklemeniz yeterli olacaktır. Bundan sonra görsellerde hiçbir şekilde “p” etiketi yer almayacaktır. Ayrıca hatırlatmakta fayda görüyorum, eski görsellerinizden de “p” etiketi otomatik olarak kalkacaktır.

AYRICA: WordPress için Eklentisiz Arama Formu Yapalım (Responsive)

WordPress’te Görsellerdeki Paragraf Etiketini Kaldıralım