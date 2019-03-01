Uzun süredir ara verdiğimiz wordpress dersleri yazı dizisine, ara vermeden devam ediyoruz. Bilirsiniz, eklediğiniz görsellerin altında kocaman boşluklar çıkabilir. WordPress'te bu sorunu çok sitede gözlemledim. Çözüm aradım ve jQuery ile birtakım çözümler buldum. Ancak daha sonra bunun sadece CSS ile de yapılabileceğini öğrendim. Yapmanız gereken ise çok basit.

Aşağıdaki kodu, temanızdaki görsellerin bulunduğu img etiketi çerçevesinde eklemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar.

AYRICA: WordPress'te Açıklamalı Görsellerdeki Width Değerini Kaldıralım

WordPress'te Görsel Altındaki Boşlukları Kaldıralım