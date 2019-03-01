Hemen şuradaki yazımda, WordPress'in header.php dosyası çerçevesinde, sitemizin head (en üst) bölümünde oluşturduğu birtakım etiketleri ve JS dosyalarını kaldırma yöntemini anlatmıştım. Şimdi ise, izniniz ile bir fikrimi daha paylaşacağım.

Eğer hız sizin için çok önemli ise, temanızdaki sorguları azaltmaya başlamanızda fayda var. Örneğin, WordPress tarafından (Yönetici Çubuğu) v.b. gibi default olarak gelen pluginlere ait JS dosyaları, temanızın footer bölümüne eklenmektedir. Bence buna gerek yok. Yani yönetim paneline girmek için, admin çubuğunu (navbar) kullanmıyorsanız eğer, WP tarafından footer'a eklenen tüm JS dosyalarını devre dışı bırakabilirsiniz.

WordPress'te Footer Bölümündeki JS Dosyalarını Kaldıralım

Bu temanızın daha hızlı olmasını sağlar ve temiz bir kodlama ile bu hızı korumaya devam edebilirsiniz. Aşağıdaki kodu, temanızın footer.php dosyası içerisinde bulabilirsiniz. İlgili kodu bulun ve kaldırın. Temanızı kaydedin ve sayfayı yenileyin. İşlem tamamlanmıştır. Hepsi bu kadar...

AYRICA: JavaScript Minifier ile JS Dosyalarımızı Küçültelim

<?php wp_footer();?>

Not 1: Bu kodu kaldırdıktan sonra, WordPress'teki "yönetim çubuğu" hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Bunu unutmamanızı rica ederiz.

Not 2: Eğer komplike (çok karmaşık) bir tema kullanıyorsanız ve bu koda ihtiyacınız var ise, temanızdan bu kodu kaldırmayınız. Çünkü bu durum, temanızda olası bozulmalara yol açabilmektedir.