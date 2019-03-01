WordPress'te bir fotoğraf yüklediğiniz zaman, bildiğiniz gibi bu fotoğraf "belirli bir bölüme" bağlanmaktadır. Örneğin, yazıya eklediğiniz fotoğraf yazıya, sayfalara eklediğiniz fotoğraf sayfalara eklenmektedir. Gelelim, konumuza...

AYRICA: WordPress Güvenlik Anahtarları Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress panelindeki Ortam > Kütüphane bölümünde "Eksiz" adlı bir sekme bulunmaktadır. Bu durum, ilgili resimlerin, herhangi bir yere bağlı olmadığı anlamına gelmektedir. Belki yanlışlıkla yüklediniz ve unuttunuz?

WordPress'te "Eksiz" Resimleri Silmeyi Unutmayalım

Dolayısı ile düzenli olaraklarla WordPress'te Ortam Kütüphanesi'ni kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Buradaki "Eksiz" sekmesinde, alâkasız veya kullanılmayan bir görsel bulursanız, düzenli olarak silebilirsiniz. Ancak ilgili görselleri kullanmadığınızdan emin olun ve ardından güvenle kaldırın.

İlgili bölüme ait görsel ise aşağıdaki gibidir.